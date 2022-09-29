В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации

В администрации рассказали, что в Казахстан пытаются выехать множество мужчин призывного возраста, на КПП стали проверять выезжающих по федеральному реестру подлежащих мобилизации и не выпускать тех, кто подходит под критерии призыва, не имеет отсрочки по частичной мобилизации или разрешения на выезд от военкомата.