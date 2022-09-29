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В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации

Ведомости

Власти Астраханской области развернут пункт частичной мобилизации на границе с Казахстаном, где образовалась многокилометровая пробка из выезжающих россиян, сообщается на сайте регионального правительства.

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», – говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что в Казахстан пытаются выехать множество мужчин призывного возраста, на КПП стали проверять выезжающих по федеральному реестру подлежащих мобилизации и не выпускать тех, кто подходит под критерии призыва, не имеет отсрочки по частичной мобилизации или разрешения на выезд от военкомата.

Накануне глава Красноярского района Астраханской области, граничащего с Казахстаном, Руслан Бисенов сообщил о введении там режима повышенной готовности из-за «неблагоприятной обстановки, связанной с нарушением организации дорожного движения». Власти намерены разгрузить трассу «Астрахань – Красный Яр», временно ограничив дорожное движение и разработав схему объезда иногороднего и иностранного автотранспорта.

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Накануне режим повышенной готовности ввели также власти граничащей с Грузией Северной Осетии, ограничившие въезд легкового автотранспорта на территорию региона.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России.

После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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