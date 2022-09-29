В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации
Власти Астраханской области развернут пункт частичной мобилизации на границе с Казахстаном, где образовалась многокилометровая пробка из выезжающих россиян, сообщается на сайте регионального правительства.
«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», – говорится в сообщении.
В администрации рассказали, что в Казахстан пытаются выехать множество мужчин призывного возраста, на КПП стали проверять выезжающих по федеральному реестру подлежащих мобилизации и не выпускать тех, кто подходит под критерии призыва, не имеет отсрочки по частичной мобилизации или разрешения на выезд от военкомата.
Накануне глава Красноярского района Астраханской области, граничащего с Казахстаном, Руслан Бисенов сообщил о введении там режима повышенной готовности из-за «неблагоприятной обстановки, связанной с нарушением организации дорожного движения». Власти намерены разгрузить трассу «Астрахань – Красный Яр», временно ограничив дорожное движение и разработав схему объезда иногороднего и иностранного автотранспорта.
Накануне режим повышенной готовности ввели также власти граничащей с Грузией Северной Осетии, ограничившие въезд легкового автотранспорта на территорию региона.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России.
После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса