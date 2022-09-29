Студенты-очники должны будут предоставлять справку из вуза при выезде из России
Студенты государственного вуза очной формы обучения, не пребывающие в запасе, при выезде за границу должны будут предоставить справку из университета, передает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную на горячей линии 122.
«Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации. <…> [Поэтому] лучше взять справку в своем деканате, что вы студент-очник, что учитесь на очном отделении», – говорится в сообщении.
Если же студент находится в запасе, то в таком случае ему необходимо обратиться в военкомат и получить разрешение на выезд из страны.
Накануне глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что студенты всех вузов, аспиранты и лица с учеными степенями будут освобождены от частичной мобилизации. Он также рассказал об обращении ассоциации частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России с просьбой помочь в восстановлении прав студентов частных вузов.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.
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