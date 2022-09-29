Студенты-очники должны будут предоставлять справку из вуза при выезде из России

Накануне глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что студенты всех вузов, аспиранты и лица с учеными степенями будут освобождены от частичной мобилизации. Он также рассказал об обращении ассоциации частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России с просьбой помочь в восстановлении прав студентов частных вузов.