«Известия» узнали об отъезде Пугачевой в Израиль

20 сентября сообщалось, что артистку проверяют на предмет дискредитации российской армии из-за ее поста в Instagram. По данным «Осторожно. Новости», жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой, решила обратиться в правоохранительные органы. Женщина решила, что певица , хотя и и не соответствует критерию иноагента, но оскорбляет российскую армию. Она просила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности.