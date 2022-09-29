«Известия» узнали об отъезде Пугачевой в Израиль
Певица Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми, сообщили «Известия» со ссылкой на свои источники.
Собеседник издания предполагает, что певица улетела в Тель-Авив из Москвы. По предварительным данным, она покинула Россию вместе с детьми. Обратного билета у нее нет.
Весной этого года певица вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми уехала в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине.
После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов, Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом.
20 сентября сообщалось, что артистку проверяют на предмет дискредитации российской армии из-за ее поста в Instagram. По данным «Осторожно. Новости», жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой, решила обратиться в правоохранительные органы. Женщина решила, что певица , хотя и и не соответствует критерию иноагента, но оскорбляет российскую армию. Она просила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности.
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