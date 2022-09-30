Первый замглавы Херсонской области погиб при ночном обстреле города
Первый заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате ночного обстрела города, об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — сказано в сообщении.
Катериничев был назначен на должность 18 августа. По словам Малькевича, ракета прилетела в ту комнату, где жил первый замглавы. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Накануне, 29 сентября, Россия признала Херсонскую область независимой, соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным. Решение Херсонской и Запорожской областей выйти из состава Украины было принято по итогам референдумов, которые проходили в регионах с 23 по 27 сентября.
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