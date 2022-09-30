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Первый замглавы Херсонской области погиб при ночном обстреле города

Ведомости

Первый заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексей Катериничев погиб в результате ночного обстрела города, об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — сказано в сообщении. 

Катериничев был назначен на должность 18 августа. По словам Малькевича, ракета прилетела в ту комнату, где жил первый замглавы. Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Накануне, 29 сентября, Россия признала Херсонскую область независимой, соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным. Решение Херсонской и Запорожской областей выйти из состава Украины было принято по итогам референдумов, которые проходили в регионах с 23 по 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных