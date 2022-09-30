IT-работники начали получать уведомления об отсрочке через «Госуслуги»

Если получивший уведомление работает в IT-компании, то также необходимо предоставить справку с места работы за подписью генерального директора о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Схожая справка необходима сотрудникам операторов связи – о том, что человек задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи или центров обработки данных. Также необходима выписка из реестра об аккредитации IT-компаний или копия лицензии работодателя на оказание услуг связи.