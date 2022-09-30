IT-работники начали получать уведомления об отсрочке через «Госуслуги»
IT-специалисты начали получать через «Госуслуги» уведомления о включении их в список на отсрочку от частичной мобилизации, сообщил ТАСС.
«Вы включены в список на отсрочку от мобилизации, который направлен в Минобороны», – цитирует издание уведомление.
Решение о предоставлении отсрочки принимает комиссия Минобороны, бумажные справки при этом не выдаются. В случае получения повестки необходимо явиться в военкомат с паспортом, военным билетом, оригиналом или заверенной копией трудового договора и дипломом о высшем образовании.
Если получивший уведомление работает в IT-компании, то также необходимо предоставить справку с места работы за подписью генерального директора о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Схожая справка необходима сотрудникам операторов связи – о том, что человек задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи или центров обработки данных. Также необходима выписка из реестра об аккредитации IT-компаний или копия лицензии работодателя на оказание услуг связи.
23 сентября Минобороны распространило сообщение, что от призыва по частичной мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.