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IT-работники начали получать уведомления об отсрочке через «Госуслуги»

Ведомости

IT-специалисты начали получать через «Госуслуги» уведомления о включении их в список на отсрочку от частичной мобилизации, сообщил ТАСС.

«Вы включены в список на отсрочку от мобилизации, который направлен в Минобороны», – цитирует издание уведомление.

Решение о предоставлении отсрочки принимает комиссия Минобороны, бумажные справки при этом не выдаются. В случае получения повестки необходимо явиться в военкомат с паспортом, военным билетом, оригиналом или заверенной копией трудового договора и дипломом о высшем образовании.

Если получивший уведомление работает в IT-компании, то также необходимо предоставить справку с места работы за подписью генерального директора о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Схожая справка необходима сотрудникам операторов связи – о том, что человек задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи или центров обработки данных. Также необходима выписка из реестра об аккредитации IT-компаний или копия лицензии работодателя на оказание услуг связи.

23 сентября Минобороны распространило сообщение, что от призыва по частичной мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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