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Общество

МВД Грузии сообщило о снижении числа россиян на границе с Северной Осетией

Ведомости

На российско-грузинской границе зафиксировано снижение числа россиян, желающих выехать из страны погранпереход «Верхний Ларс — Дариали», об этом сообщили в МВД Грузии. 

«Уменьшилось количество пересечений границы гражданами Российской Федерации на всех пограничных пунктах пропуска Грузии. В частности, с 10:00 29 сентября до 10:00 30 сентября границу Грузии через все пограничные пункты пропуска пересекли 6 109 граждан Российской Федерации», — сказано в сообщении. 

По информации МВД Грузии, за предшествующие сутки в страну въехали 9642 россиянина. Таким образом, сегодняшние показатели вернулись к средним значениям, которые фиксировались с 17 по 22 сентября. Тогда границу пересекали около 6600 российских граждан.  

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21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России. 

После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств.

После этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло ограничил въезд легковых автомобилей на территорию некоторых районов республики. По его словам, за двое суток, предшествующих 28 сентября, из России через этот участок выехало более 20 000 человек. Он также сообщил, что граждане России, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации и желающие выехать из страны, будут получать повестки на КПП. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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