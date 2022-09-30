МВД Грузии сообщило о снижении числа россиян на границе с Северной Осетией

После этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло ограничил въезд легковых автомобилей на территорию некоторых районов республики. По его словам, за двое суток, предшествующих 28 сентября, из России через этот участок выехало более 20 000 человек. Он также сообщил, что граждане России, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации и желающие выехать из страны, будут получать повестки на КПП.