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Общество

В Крыму около 1000 туристов продлили бесплатное проживание в отелях

Ведомости

Возможностью бесплатно продлить проживание в отелях воспользовались около 1000 туристов в Крыму, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

«Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек», – написала она.

Бизнес с пониманием отнесся к ситуации, добавила Догузова. Всего в Крыму отдыхали порядка 50 000 туристов, напомнила она.

8 октября около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста.

Ранее по теме: Туроператоры сообщили об отмене 25% путевок в Крым

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. По информации ведомства, погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал виновниками произошедшего украинские спецслужбы.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, россияне аннулировали не более 25% забронированных туров в Крым, а на ближайшие даты есть новые бронирования. Туристы, которые должны были покинуть полуостров вчера, но не смогли это сделать из-за ЧП на Крымском мосту, сегодня смогли выехать из Крыма, добавили там.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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