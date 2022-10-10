В Крыму около 1000 туристов продлили бесплатное проживание в отелях
Возможностью бесплатно продлить проживание в отелях воспользовались около 1000 туристов в Крыму, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
«Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек», – написала она.
Бизнес с пониманием отнесся к ситуации, добавила Догузова. Всего в Крыму отдыхали порядка 50 000 туристов, напомнила она.
8 октября около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. По информации ведомства, погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал виновниками произошедшего украинские спецслужбы.
По данным Ассоциации туроператоров РФ, россияне аннулировали не более 25% забронированных туров в Крым, а на ближайшие даты есть новые бронирования. Туристы, которые должны были покинуть полуостров вчера, но не смогли это сделать из-за ЧП на Крымском мосту, сегодня смогли выехать из Крыма, добавили там.
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