В Крыму около 1000 туристов продлили бесплатное проживание в отелях

По данным Ассоциации туроператоров РФ, россияне аннулировали не более 25% забронированных туров в Крым, а на ближайшие даты есть новые бронирования. Туристы, которые должны были покинуть полуостров вчера, но не смогли это сделать из-за ЧП на Крымском мосту, сегодня смогли выехать из Крыма, добавили там.