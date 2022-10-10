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Общество

Депутаты Забайкалья поддержат мобилизованных однодневной зарплатой

Ведомости

Депутаты законодательного собрания Забайкалья приняли решение направить зарплату за один рабочий на целевую поддержку мобилизованных, об этом сообщили в пресс-службе заксобрания. Какой именно объем средств поступит мобилизованным, не уточняется.

«Предложение о перечислении однодневного заработка в помощь военным обсуждалось на депутатской планерке, традиционно проходящей по понедельникам. Все 16 депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, без малейшего колебания поддержали предложение, оно очень своевременное и правильное»,— сказал глава краевого парламента Кон Ен Хва.

Помимо этого, аналогичное предложение поступит и остальным депутатам. Ожидается, что инициативу депутатского корпуса «поддержит и аппарат заксобрания».

Ранее по теме: Семьям мобилизованных на Сахалине выдадут по 5 кг рыбы в качестве поддержки

Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. На прошлой неделе он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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