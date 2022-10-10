Депутаты Забайкалья поддержат мобилизованных однодневной зарплатой
Депутаты законодательного собрания Забайкалья приняли решение направить зарплату за один рабочий на целевую поддержку мобилизованных, об этом сообщили в пресс-службе заксобрания. Какой именно объем средств поступит мобилизованным, не уточняется.
«Предложение о перечислении однодневного заработка в помощь военным обсуждалось на депутатской планерке, традиционно проходящей по понедельникам. Все 16 депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, без малейшего колебания поддержали предложение, оно очень своевременное и правильное»,— сказал глава краевого парламента Кон Ен Хва.
Помимо этого, аналогичное предложение поступит и остальным депутатам. Ожидается, что инициативу депутатского корпуса «поддержит и аппарат заксобрания».
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Владимира Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. На прошлой неделе он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
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