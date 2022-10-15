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Прокуратура предупредила о рассылке мошенниками писем от имени Центробанка

Ведомости

Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники рассылают в мессенджерах письма якобы от Центробанка РФ. В них россиянам сообщают о совершении мошенничества и призывают снять средства, передает Telegram-канал ведомства.

В прокуратуре рассказали, что мошенники через мессенджер сообщают потенциальной жертве о совершении в отношении финансовых активов мошеннических операций и необходимости снятия денежных средств. Для правдоподобности они присылают документ, якобы подтверждающий личность сотрудника банк.

«Не совершайте никаких действий, не вступайте в переписку, не перезванивайте! Это мошенники. Злоумышленники могут уговаривать или угрожать! Не верьте! Самостоятельно позвоните в банк и уточните необходимую информацию», — говорится в публикации.

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В прокуратуре напомнили, что банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан «принимать участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств, получением кредитов, продажей недвижимости, передачей наличности посторонним лицам». Ведомство подчеркивает, что документы, якобы составленные от имени Банка России, являются подделкой.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, при которой клиенты получают письма с угрозой блокировки от различных онлайн-сервисов. 

Финансовые мошенники быстро переориентировались в своих схемах на актуальную повестку и используют в качестве приманки новость о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, рассказывал «Ведомостям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров. Значительную активность мошенников, использующих новость о мобилизации, подтвердили представители Сбербанка и «Почта банка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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