Прокуратура предупредила о рассылке мошенниками писем от имени Центробанка
Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники рассылают в мессенджерах письма якобы от Центробанка РФ. В них россиянам сообщают о совершении мошенничества и призывают снять средства, передает Telegram-канал ведомства.
В прокуратуре рассказали, что мошенники через мессенджер сообщают потенциальной жертве о совершении в отношении финансовых активов мошеннических операций и необходимости снятия денежных средств. Для правдоподобности они присылают документ, якобы подтверждающий личность сотрудника банк.
«Не совершайте никаких действий, не вступайте в переписку, не перезванивайте! Это мошенники. Злоумышленники могут уговаривать или угрожать! Не верьте! Самостоятельно позвоните в банк и уточните необходимую информацию», — говорится в публикации.
В прокуратуре напомнили, что банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан «принимать участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств, получением кредитов, продажей недвижимости, передачей наличности посторонним лицам». Ведомство подчеркивает, что документы, якобы составленные от имени Банка России, являются подделкой.
Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, при которой клиенты получают письма с угрозой блокировки от различных онлайн-сервисов.
Финансовые мошенники быстро переориентировались в своих схемах на актуальную повестку и используют в качестве приманки новость о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, рассказывал «Ведомостям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров. Значительную активность мошенников, использующих новость о мобилизации, подтвердили представители Сбербанка и «Почта банка».