Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли на Украине
Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает местная газета «Власть Труда».
«Стало известно о гибели четверых наших земляков, мобилизованных для участия в СВО. Трое — жители Минусинска, один — из поселка Зеленый Бор. Родственников погибших сегодня известили сотрудники военкомата», — пишет газета.
Обстоятельства их гибели пока не разглашаются. Отмечается, что муниципальные власти и военный комиссариат возьмут на себя организацию прощания с воинами.
Газета утверждает, что родственники погибших получат единовременную помощь в размере 1 млн руб. Кроме того, их несовершеннолетние дети будут ежемесячно получать по 15 000 руб.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. В Минобороны РФ поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.