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Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли на Украине

Ведомости

Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает местная газета «Власть Труда».

«Стало известно о гибели четверых наших земляков, мобилизованных для участия в СВО. Трое — жители Минусинска, один — из поселка Зеленый Бор. Родственников погибших сегодня известили сотрудники военкомата», — пишет газета.

Обстоятельства их гибели пока не разглашаются. Отмечается, что муниципальные власти и военный комиссариат возьмут на себя организацию прощания с воинами.

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Газета утверждает, что родственники погибших получат единовременную помощь в размере 1 млн руб. Кроме того, их несовершеннолетние дети будут ежемесячно получать по 15 000 руб.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб учитель физкультуры гимназии №631 Санкт-Петербурга Вадим Седов. Об этом сообщается в публикации образовательного учреждения в соцсетях. Также на этой неделе правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых мобилизованных жителей региона.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. В Минобороны РФ поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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