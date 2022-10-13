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В госдепе заявили о гибели гражданина США в Донбассе

Ведомости

В Донбассе погиб гражданин США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента США. 

«Мы поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю необходимую помощь», — сказал собеседник. Он пояснил, что «из уважения к частной жизни семьи» госдепартамент не будет делиться другими подробностями.

Причину смерти представитель не назвал. В CNN отметили, что работают над установлением личности погибшего гражданина США. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Сообщения о гибели граждан США на Украине появлялись и раньше. Так, 20 июня газета The Washington Post написала о гибели на Украине 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Стивена Забельски. По данным издания, он погиб 15 мая во время боевых действий под селом Дорожнянка Запорожской области. 26 августа о гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий сообщил журнал Newsweek. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных