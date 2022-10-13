В госдепе заявили о гибели гражданина США в Донбассе

Сообщения о гибели граждан США на Украине появлялись и раньше. Так, 20 июня газета The Washington Post написала о гибели на Украине 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Стивена Забельски. По данным издания, он погиб 15 мая во время боевых действий под селом Дорожнянка Запорожской области. 26 августа о гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий сообщил журнал Newsweek.