В госдепе заявили о гибели гражданина США в Донбассе
В Донбассе погиб гражданин США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента США.
«Мы поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю необходимую помощь», — сказал собеседник. Он пояснил, что «из уважения к частной жизни семьи» госдепартамент не будет делиться другими подробностями.
Причину смерти представитель не назвал. В CNN отметили, что работают над установлением личности погибшего гражданина США.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Сообщения о гибели граждан США на Украине появлялись и раньше. Так, 20 июня газета The Washington Post написала о гибели на Украине 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Стивена Забельски. По данным издания, он погиб 15 мая во время боевых действий под селом Дорожнянка Запорожской области. 26 августа о гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий сообщил журнал Newsweek.
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