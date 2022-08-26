Гражданин США погиб в ходе боевых действий на Украине
Гражданин Соединенных Штатов погиб на Украине в ходе боевых действий, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на представителя госдепартамента США.
Изданию подтвердили гибель американского добровольца, но отказались от дальнейших комментариев «из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи». Ранее днем губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы добровольческого батальона от Приморья «Тигр» уничтожили на Украине американского наемника. Глава края опубликовал паспорт гражданина США, но в госдепе Newsweek не подтвердили личность погибшего. «Граждане США должны немедленно покинуть Украину, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт», – заявили в госдепе.
«По меньшей мере полдюжины» американских граждан погибло на Украине, утверждает Newsweek.
20 июня газета Washington Post сообщила о гибели на Украине 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Стивена Забельски. По данным издания, он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. В июле стало известно о гибели в районе Донецка шведского военного в звании лейтенанта, служившего ранее в ВВС королевства в Упсале.
10 июля от хронической болезни в Донбассе умер взятый в плен британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. 23 июля госдеп США подтвердил гибель двоих американцев, участвовавших в боевых действиях на Украине.