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Гражданин США погиб в ходе боевых действий на Украине

Ведомости

Гражданин Соединенных Штатов погиб на Украине в ходе боевых действий, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на представителя госдепартамента США.

Изданию подтвердили гибель американского добровольца, но отказались от дальнейших комментариев «из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи». Ранее днем губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы добровольческого батальона от Приморья «Тигр» уничтожили на Украине американского наемника. Глава края опубликовал паспорт гражданина США, но в госдепе Newsweek не подтвердили личность погибшего. «Граждане США должны немедленно покинуть Украину, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт», – заявили в госдепе.

«По меньшей мере полдюжины» американских граждан погибло на Украине, утверждает Newsweek.

20 июня газета Washington Post сообщила о гибели на Украине 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Стивена Забельски. По данным издания, он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. В июле стало известно о гибели в районе Донецка шведского военного в звании лейтенанта, служившего ранее в ВВС королевства в Упсале.

10 июля от хронической болезни в Донбассе умер взятый в плен британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. 23 июля госдеп США подтвердил гибель двоих американцев, участвовавших в боевых действиях на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных