Гражданин США погиб в ходе боевых действий на Украине

Изданию подтвердили гибель американского добровольца, но отказались от дальнейших комментариев «из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи». Ранее днем губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы добровольческого батальона от Приморья «Тигр» уничтожили на Украине американского наемника. Глава края опубликовал паспорт гражданина США, но в госдепе Newsweek не подтвердили личность погибшего. «Граждане США должны немедленно покинуть Украину, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт», – заявили в госдепе.