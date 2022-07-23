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Госдеп сообщил о гибели двух граждан США в Донбассе

Ведомости

Двое американцев, которые участвовали в боевых действиях на Украине, погибли на востоке страны, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в украинском Донбассе», — сообщил представитель ведомства, добавив, что госдеп находится «в контакте с семьями [погибших] и оказывает всю возможную консульскую помощь».

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20 июня газета Washington Post сообщила о гибели на Украине 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Стивена Забельски. По данным издания, он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. В июле стало известно о гибели в районе Донецка шведского военного в звании лейтенанта, служившего ранее в ВВС королевства в Упсале.

10 июля от хронической болезни в Донбассе умер взятый в плен британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. Посол России в Великобритании Андрей Келин говорил, что Россия отвергает обвинения Лондона в смерти Пола Ури.

12 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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