Госдеп сообщил о гибели двух граждан США в Донбассе
Двое американцев, которые участвовали в боевых действиях на Украине, погибли на востоке страны, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США.
«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в украинском Донбассе», — сообщил представитель ведомства, добавив, что госдеп находится «в контакте с семьями [погибших] и оказывает всю возможную консульскую помощь».
20 июня газета Washington Post сообщила о гибели на Украине 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Стивена Забельски. По данным издания, он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. В июле стало известно о гибели в районе Донецка шведского военного в звании лейтенанта, служившего ранее в ВВС королевства в Упсале.
10 июля от хронической болезни в Донбассе умер взятый в плен британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. Посол России в Великобритании Андрей Келин говорил, что Россия отвергает обвинения Лондона в смерти Пола Ури.
12 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что число иностранных наемников на Украине за последние три недели снизилось с 3221 до 2741 человека. За этот период 151 наемник приехал на Украину, 240 покинули страну, а 391 человек был убит. Больше всего было уничтожено наемников из Польши — 166; также были убиты наемники из Грузии — 50, Великобритании — 23, Румынии — 21, Канады — 15.