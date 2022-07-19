Посол отверг обвинения Лондона в смерти британского наемника в Донбассе
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия отвергает обвинения Лондона в смерти британского наемника Пола Ури в Донбассе. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Ури скончался 10 июля в плену в ДНР.
«Что касается возложения на нас ответственности, России как государства, то это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они находятся в юрисдикции другой страны, а именно ДНР, и суд имеет над ними юрисдикцию», — заявил Келин (цитата по «РИА Новости»).
Взятый в плен военными ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронической болезни 15 июля. По словам Морозовой, мужчина скончался из-за тяжелых заболеваний и сильного стресса. Омбудсмен отметила, что он находился в крайне подавленном состоянии из-за безразличия британских властей к его судьбе.
Посол рассказал, что 15 июля его вызвали в МИД Великобритании, где возложили ответственность за смерть Ури на Россию. По словам Келина, у военного был диабет первой степени и ряд сопутствующих заболеваний, ему оказали помощь. Дипломат выразил удивление, что британские власти не попробовали помочь своему гражданину, например через Красный Крест. Он добавил, что «не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, они сейчас находятся в плену, они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее, пока никаких действий».
5 июля Россия перенаправила обращение Лондона относительно всех пленных наемников из Великобритании, осужденных на смертную казнь, в ДНР. На тот момент в плену ДНР также содержались Эйден Аслин, Шон Пиннер, Дилан Хилл и Эндрю Хилл. «К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — заявил тогда Келин.
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