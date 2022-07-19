Посол отверг обвинения Лондона в смерти британского наемника в Донбассе

Посол рассказал, что 15 июля его вызвали в МИД Великобритании, где возложили ответственность за смерть Ури на Россию. По словам Келина, у военного был диабет первой степени и ряд сопутствующих заболеваний, ему оказали помощь. Дипломат выразил удивление, что британские власти не попробовали помочь своему гражданину, например через Красный Крест. Он добавил, что «не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, они сейчас находятся в плену, они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее, пока никаких действий».