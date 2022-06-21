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Госдеп подтвердил смерть находившегося на Украине гражданина США

Ведомости

Госдепартамент подтвердил гибель гражданина США Стивена Забельски на Украине, сообщили «РИА Новости».

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине. Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку», – заявил представитель госдепа. Он добавил, что ведомство не будет раскрывать подробности произошедшего из уважения к семье погибшего.

Представитель госдепа также напомнил, что власти США не рекомендуют своим гражданам посещать Украину и участвовать в боевых действиях.

О гибели 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Забельски 20 июня сообщила газета Washington Post. По данным издания, он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая.

Опубликованы первые видео с воевавшими на Украине американскими наемниками

15 июня издание The Telegraph сообщило, что двое бывших военнослужащих США, воевавших на Украине в составе ВС, попали в плен. По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке (служил в американских сухопутных войсках и воевал в Ираке) и 27-летнем Энди Хьюне (бывший морской пехотинец). Предположительно, они попали в плен во время боев под Харьковом. 17 июня президент США Джо Байден призвал американских граждан не выезжать на Украину для участия в военных действиях.

21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами допустил, что плененным гражданам США может грозить смертная казнь в республиках Донбасса как наемникам.

Ранее по теме: Песков допустил применение смертной казни к плененным американцам в ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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