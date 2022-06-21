Госдеп подтвердил смерть находившегося на Украине гражданина США
Госдепартамент подтвердил гибель гражданина США Стивена Забельски на Украине, сообщили «РИА Новости».
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине. Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку», – заявил представитель госдепа. Он добавил, что ведомство не будет раскрывать подробности произошедшего из уважения к семье погибшего.
Представитель госдепа также напомнил, что власти США не рекомендуют своим гражданам посещать Украину и участвовать в боевых действиях.
О гибели 52-летнего жителя штата Нью-Йорк Забельски 20 июня сообщила газета Washington Post. По данным издания, он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая.
15 июня издание The Telegraph сообщило, что двое бывших военнослужащих США, воевавших на Украине в составе ВС, попали в плен. По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке (служил в американских сухопутных войсках и воевал в Ираке) и 27-летнем Энди Хьюне (бывший морской пехотинец). Предположительно, они попали в плен во время боев под Харьковом. 17 июня президент США Джо Байден призвал американских граждан не выезжать на Украину для участия в военных действиях.
21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами допустил, что плененным гражданам США может грозить смертная казнь в республиках Донбасса как наемникам.