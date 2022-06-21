Госдеп подтвердил смерть находившегося на Украине гражданина США

15 июня издание The Telegraph сообщило, что двое бывших военнослужащих США, воевавших на Украине в составе ВС, попали в плен. По данным издания, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке (служил в американских сухопутных войсках и воевал в Ираке) и 27-летнем Энди Хьюне (бывший морской пехотинец). Предположительно, они попали в плен во время боев под Харьковом. 17 июня президент США Джо Байден призвал американских граждан не выезжать на Украину для участия в военных действиях.