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СК проверит информацию о вербовке подростков спецслужбами Украины

Ведомости

Следственный комитет РФ проверит информацию о вербовке подростков украинскими спецслужбами для совершения терактов, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России проверить информацию о том, что украинские спецслужбы начали вербовать подростков для совершения терактов», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщили, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания с 2014 г. начали открывать лагеря, где детей учат воевать и убивать русских. В сообщении СК РФ говорится, что ранее уже был выявлен факт того, как Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР. За совершение данного действия мальчику обещали поездку в Европу.

13 октября МВД ЛНР сообщило, что спецслужбы Украины вербуют жителей республики для участия в диверсиях. Вербовки в основном осуществляются с применением чат-ботов, пояснили в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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