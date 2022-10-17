СК проверит информацию о вербовке подростков спецслужбами Украины

Как заявили в ведомстве, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщили, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания с 2014 г. начали открывать лагеря, где детей учат воевать и убивать русских. В сообщении СК РФ говорится, что ранее уже был выявлен факт того, как Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР. За совершение данного действия мальчику обещали поездку в Европу.