Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пособии для семей с детьми
18 октября Госдума приняла в первом чтении проект закона об универсальном пособии для детей и беременных женщин, следует из данных автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.
«Мы приняли решение, которое улучшает поддержку беременных женщин и выравнивает пособия, которые раньше часть [граждан] просто практически не получали», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает пресс-служба.
Володин уточнил, что ко второму чтению в законопроект внесут поправки. Согласно документу, универсальное пособие смогут получить женщины, которые встали на учет на ранних сроках беременности, а также семьи с детьми до 17 лет, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Уточняется, что универсальное пособие объединит все виды выплат малообеспеченным семьям.
Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2023 г.
Планы ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми в конце сентября анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда же министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на эти цели выделят 1,7 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов.
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