Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пособии для семей с детьми

Володин уточнил, что ко второму чтению в законопроект внесут поправки. Согласно документу, универсальное пособие смогут получить женщины, которые встали на учет на ранних сроках беременности, а также семьи с детьми до 17 лет, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Уточняется, что универсальное пособие объединит все виды выплат малообеспеченным семьям.