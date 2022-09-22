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На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 трлн рублей

Ведомости

На универсальное пособие для семей с детьми будет направлено 1,7 трлн руб., сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей, на него будет направлено 1,7 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сегодня на заседании кабмина объявил, что с 1 января в России планируется ввести пособие для семей с низкими доходами. Предполагается, что семьи с низкими доходами будут получать выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Также пособия будут получать беременные нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для российских семей с детьми, имеющих небольшой доход. К 1 июня власти приняли 4,7 млн запросов на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

Госдума в августе также поддержала введение выплаты в 1 млн руб. при рождении третьего ребенка. Первый зампредседателя комитета нижней палаты по вопросам семьи Татьяна Буцкая тогда отметила, что помощь должна носить конкретную направленность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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