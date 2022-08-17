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В Госдуме поддержали введение выплаты в 1 млн рублей при рождении третьего ребенка

Ведомости

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи Татьяна Буцкая поддержала недавно выдвинутую инициативу Общественной палаты (ОП) о выделении 1 млн руб. при рождении третьего ребенка, сообщает «РИА Новости».

«Вы знаете, я за любую поддержку, потому что сейчас демография у нас находится в очень сложном положении. Год назад президент назвал положение в демографии катастрофическим. То есть любая поддержка семье нужна и важна», — заявила она.

Также Буцкая отметила, что помощь должна носить конкретную направленность. «Сейчас есть карты детские, на которые переводятся бюджетные деньги для покупки детских товаров. Не просто дать денег, а дать денег на то, что нужно», — добавила он.

Кроме того, парламентарий рассказала о новом законопроекте, который сейчас находится в разработке. Он будет направлен на введение выплат для женщин в декрете.

Ранее ОП предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей. Реализацию данной инициативы уже анонсировали в Приморском крае. Однако теперь ОП предлагает ввести ее на федеральном уровне. Также в палате предложили повысить размер ежемесячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, 16 августа президент России Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня», которое существовало с 1944 г. в советские времена. Этот статус сможет получить гражданка РФ, которая родила как минимум 10 детей, но после того, как десятому ребенку исполнился год. «Мать-героиня» сможет получить от государства 1 млн руб. Порядок выплаты такого единовременного денежного поощрения определит правительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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