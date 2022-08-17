В Госдуме поддержали введение выплаты в 1 млн рублей при рождении третьего ребенка
Первый зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи Татьяна Буцкая поддержала недавно выдвинутую инициативу Общественной палаты (ОП) о выделении 1 млн руб. при рождении третьего ребенка, сообщает «РИА Новости».
«Вы знаете, я за любую поддержку, потому что сейчас демография у нас находится в очень сложном положении. Год назад президент назвал положение в демографии катастрофическим. То есть любая поддержка семье нужна и важна», — заявила она.
Также Буцкая отметила, что помощь должна носить конкретную направленность. «Сейчас есть карты детские, на которые переводятся бюджетные деньги для покупки детских товаров. Не просто дать денег, а дать денег на то, что нужно», — добавила он.
Кроме того, парламентарий рассказала о новом законопроекте, который сейчас находится в разработке. Он будет направлен на введение выплат для женщин в декрете.
Ранее ОП предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей. Реализацию данной инициативы уже анонсировали в Приморском крае. Однако теперь ОП предлагает ввести ее на федеральном уровне. Также в палате предложили повысить размер ежемесячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума.
Кроме того, 16 августа президент России Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня», которое существовало с 1944 г. в советские времена. Этот статус сможет получить гражданка РФ, которая родила как минимум 10 детей, но после того, как десятому ребенку исполнился год. «Мать-героиня» сможет получить от государства 1 млн руб. Порядок выплаты такого единовременного денежного поощрения определит правительство.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.