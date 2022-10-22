У берегов Коста-Рики пропал частный самолет с немецким миллионером на борту
Частный самолет с немецким миллионером Райнером Шаллером и еще четырьмя людьми на борту пропал у берегов Коста-Рики, сообщает издание Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что воздушное судно направлялось из Мексики в одну из провинций Коста-Рики — Лимон.
Связь с самолетом прервалась в ночь на субботу. По информации издания, кроме Райнера Шаллера на борту были его девушка Кристиана Шикорски, их дети Арон и Фини, а также гражданин Германии Маркус Куррек.
53-летний бизнесмен Райнер Шаллер владеет известной немецкой сетью фитнес-клубов McFit. У сети около 250 филиалов в Польше, Германии, Италии, Австрии и Испании.