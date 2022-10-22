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У берегов Коста-Рики пропал частный самолет с немецким миллионером на борту

Ведомости

Частный самолет с немецким миллионером Райнером Шаллером и еще четырьмя людьми на борту пропал у берегов Коста-Рики, сообщает издание Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что воздушное судно направлялось из Мексики в одну из провинций Коста-Рики — Лимон.

Связь с самолетом прервалась в ночь на субботу. По информации издания, кроме Райнера Шаллера на борту были его девушка Кристиана Шикорски, их дети Арон и Фини, а также гражданин Германии Маркус Куррек.

53-летний бизнесмен Райнер Шаллер владеет известной немецкой сетью фитнес-клубов McFit. У сети около 250 филиалов в Польше, Германии, Италии, Австрии и Испании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных