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По факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой возбудили уголовное дело

Ведомости

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого погибла женщина, говорится в сообщении УМВД России по Калужской области.

«В Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района», — заявили в ведомстве.

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ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачевка на улице Садовой. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что Большова сама вызвала полицию и скорую помощь. По предварительным данным, актриса была трезвой. Причиной происшествия могла стать неосвещенная дорога.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил агентству «РИА Новости», что, по словам Большовой, сбитая ею женщина сама бросилась под ее машину.

Большовой 46 лет. Она актриса театра, кино и дубляжа. Удостоена званий заслуженной артистки России, почетного деятеля искусств города Москвы. Играла в Театре им. Гоголя, с 1998 г. играет в «Ленкоме», участвовала в спектакле «Юнона и Авось». Снималась в таких картинах, как «Остановка по требованию», «Егерь», «Мой личный враг», «Ермоловы», «Жаркий лед» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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