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Общество

Актриса Анна Большова попала в ДТП в Калужской области

Ведомости

В Калужской области сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительной информации, водитель — жительница соседнего региона, управляя легковым автомобилем, допустила наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Подробности об участниках ДТП в МВД не сообщили. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщают, что водитель — заслуженная артистка России Анна Большова.

«ДТП произошло в Калужской области. Актриса Анна Большова, находясь за рулем автомобиля Audi, сбила женщину, которая умерла на месте до приезда врачей», — сказал собеседник ТАСС. По его данным, Большова сама вызывала полицию и скорую помощь. По предварительным данным, актриса была трезвой. Причиной происшествия могла стать неосвещенная дорога».

Большовой 46 лет. Она актриса театра, кино и дубляжа. Удостоена званий заслуженной артистки России, почетного деятеля искусств города Москвы. Играла в Театре им. Гоголя, с 1998 г. играет в «Ленкоме», участвовала в спектакле «Юнона и Авось». Снималась в таких картинах, как «Остановка по требованию», «Егерь», «Мой личный враг», «Ермоловы», «Жаркий лед» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных