Актриса Анна Большова попала в ДТП в Калужской области

Большовой 46 лет. Она актриса театра, кино и дубляжа. Удостоена званий заслуженной артистки России, почетного деятеля искусств города Москвы. Играла в Театре им. Гоголя, с 1998 г. играет в «Ленкоме», участвовала в спектакле «Юнона и Авось». Снималась в таких картинах, как «Остановка по требованию», «Егерь», «Мой личный враг», «Ермоловы», «Жаркий лед» и др.