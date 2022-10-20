Актриса Анна Большова попала в ДТП в Калужской области
«По предварительной информации, водитель — жительница соседнего региона, управляя легковым автомобилем, допустила наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Подробности об участниках ДТП в МВД не сообщили. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщают, что водитель — заслуженная артистка России Анна Большова.
«ДТП произошло в Калужской области. Актриса Анна Большова, находясь за рулем автомобиля Audi, сбила женщину, которая умерла на месте до приезда врачей», — сказал собеседник ТАСС. По его данным, Большова сама вызывала полицию и скорую помощь. По предварительным данным, актриса была трезвой. Причиной происшествия могла стать неосвещенная дорога».
Большовой 46 лет. Она актриса театра, кино и дубляжа. Удостоена званий заслуженной артистки России, почетного деятеля искусств города Москвы. Играла в Театре им. Гоголя, с 1998 г. играет в «Ленкоме», участвовала в спектакле «Юнона и Авось». Снималась в таких картинах, как «Остановка по требованию», «Егерь», «Мой личный враг», «Ермоловы», «Жаркий лед» и др.
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