В Курской области усилят контроль на основных магистралях
Власти Курской области приняли решение усилить контроль на основных магистралях в регионе, заявил на оперативном совещании администрации региона губернатор Роман Старовойт.
«Мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы. Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция», — пояснил Старовойт (цитата по ТАСС).
Губернатор пообещал продолжить усиление территориальной обороны, а также отметил, что в настоящее время оперативная обстановка не требует введения каких-либо ограничений на въезд в регион или выезд за его пределы.
Старовойт ранее объявил об окончании возведения двух линий обороны на границе с Украиной. Он добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). В рамках документа реализуются не все меры, описанные в законе о военном положении.
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