В Курской области усилят контроль на основных магистралях

«Мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы. Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция», — пояснил Старовойт (цитата по ТАСС).