В Ростовской области усилили меры по обеспечению безопасности

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). Этим же решением в других регионах ЦФО и ЮФО был введен уровень повышенной готовности, который подразумевает в том числе усиление охраны общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов и тд.