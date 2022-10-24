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В Ростовской области усилили меры по обеспечению безопасности

Ведомости

В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты правоохранительных органов, а также увеличили число задействованных сотрудников для усиления безопасности, следует из сообщения на сайте главы региона Василия Голубева.

«В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка», — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в регионе усилят контроль на основных магистралях. Он пообещал продолжить усиление территориальной обороны, а также отметил, что в настоящее время оперативная обстановка не требует введения каких-либо ограничений на въезд в регион или выезд за его пределы.

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). Этим же решением в других регионах ЦФО и ЮФО был введен уровень повышенной готовности, который подразумевает в том числе усиление охраны общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов и тд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных