В Ростовской области усилили меры по обеспечению безопасности
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты правоохранительных органов, а также увеличили число задействованных сотрудников для усиления безопасности, следует из сообщения на сайте главы региона Василия Голубева.
«В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка», — говорится в сообщении.
Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в регионе усилят контроль на основных магистралях. Он пообещал продолжить усиление территориальной обороны, а также отметил, что в настоящее время оперативная обстановка не требует введения каких-либо ограничений на въезд в регион или выезд за его пределы.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). Этим же решением в других регионах ЦФО и ЮФО был введен уровень повышенной готовности, который подразумевает в том числе усиление охраны общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов и тд.
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