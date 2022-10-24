На железной дороге в Брянской области произошел взрыв
Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошел на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка, в результате взрыва никто не пострадал.
«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). Этим же решением в других регионах ЦФО и ЮФО был введен уровень повышенной готовности. В четырех новых российских регионах было введено военное положение.
Ранее сегодня в администрации Ростовской области сообщили об усилении мер безопасности: в регионе выставили дополнительные наряды и посты правоохранительных органов, а также увеличили число задействованных сотрудников правопорядка. Об усилении мер безопасности сегодня заявили и в Санкт-Петербурге.
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