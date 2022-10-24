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Общество

На железной дороге в Брянской области произошел взрыв

Ведомости

Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, инцидент произошел на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка, в результате взрыва никто не пострадал.

«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). Этим же решением в других регионах ЦФО и ЮФО был введен уровень повышенной готовности. В четырех новых российских регионах было введено военное положение.

Ранее сегодня в администрации Ростовской области сообщили об усилении мер безопасности: в регионе выставили дополнительные наряды и посты правоохранительных органов, а также увеличили число задействованных сотрудников правопорядка. Об усилении мер безопасности сегодня заявили и в Санкт-Петербурге.

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Ранее по теме: В Ростовской области усилили меры по обеспечению безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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