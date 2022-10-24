На железной дороге в Брянской области произошел взрыв

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). Этим же решением в других регионах ЦФО и ЮФО был введен уровень повышенной готовности. В четырех новых российских регионах было введено военное положение.