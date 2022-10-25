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Общество

«Лаборатория Касперского» предупредила о мошеннических письмах в виде «отсрочек» от армии

Ведомости

Мошенники начали рассылать крупным компаниям электронные письма об «отсрочке» от армии, содержащие вредоносные файлы, с целью шпионажа об этом сообщили в «Лаборатории Касперского», пишут «РИА Новости». 

«Лаборатория Касперского» обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники рассылали письма, к которым был прикреплен файл Word, содержащий в названии словосочетание «отсрочка от призыва». В тексте злоумышленники просили компании сформировать и направить списки сотрудников, которые имеют право на бронь в рамках частичной мобилизации. При открытии документа на компьютер автоматически скачивался вредоносный файл. После этого на командный сервер передавалась информация о зараженной системе и запрошенные файлы. 

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По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дениса Паринова, чтобы избежать угрозы кибербезопасности, компаниям необходимо «внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR» и обучать всех сотрудников правилам кибербезопасности «с регулярными проверками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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