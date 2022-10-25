«Лаборатория Касперского» предупредила о мошеннических письмах в виде «отсрочек» от армии
Мошенники начали рассылать крупным компаниям электронные письма об «отсрочке» от армии, содержащие вредоносные файлы, с целью шпионажа об этом сообщили в «Лаборатории Касперского», пишут «РИА Новости».
«Лаборатория Касперского» обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мошенники рассылали письма, к которым был прикреплен файл Word, содержащий в названии словосочетание «отсрочка от призыва». В тексте злоумышленники просили компании сформировать и направить списки сотрудников, которые имеют право на бронь в рамках частичной мобилизации. При открытии документа на компьютер автоматически скачивался вредоносный файл. После этого на командный сервер передавалась информация о зараженной системе и запрошенные файлы.
По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дениса Паринова, чтобы избежать угрозы кибербезопасности, компаниям необходимо «внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR» и обучать всех сотрудников правилам кибербезопасности «с регулярными проверками».
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