«Лаборатория Касперского» предупредила о мошеннических письмах в виде «отсрочек» от армии

Уточняется, что мошенники рассылали письма, к которым был прикреплен файл Word, содержащий в названии словосочетание «отсрочка от призыва». В тексте злоумышленники просили компании сформировать и направить списки сотрудников, которые имеют право на бронь в рамках частичной мобилизации. При открытии документа на компьютер автоматически скачивался вредоносный файл. После этого на командный сервер передавалась информация о зараженной системе и запрошенные файлы.