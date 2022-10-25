Глава Роскомнадзора заявил о возросшей мощности хакерских атак с начала спецоперации
С начала спецоперации наблюдается рост мощности DDoS-атак на российские ресурсы. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
«Ежедневно бомбардировкам в сети подвергались сотни российских ресурсов. Существенно возросла мощность атак, а средняя продолжительность каждой из них в мае достигала 57 часов», — сказал он на форуме «Спектр» (цитата по ТАСС). По его словам, в феврале-марте 2021 г. этот показатель не превышал 12 минут.
Ранее сегодня в МИД РФ обвинили в кибератаках США. По словам замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимира Шина, Вашингтон проводит такие операции руками IT-специалистов Украины. «С начала этого года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство нападений исходит с территории США и стран Евросоюза», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В сентябре «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС писали, что за второе полугодие 2021 г. и первые шесть месяцев 2022 г. почти половина (46,6%) российских ведомств подверглась хакерским атакам. Уточнялось, что в 15% случаев нападения были многократными.
Кроме того, всплеск DDos-атак на интернет-магазины по продаже военного обмундирования зафиксировали в конце сентября. По данным российской компании по предотвращению кибератак StormWall, нападение было совершено на сайты более 70 магазинов.
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