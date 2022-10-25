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Глава Роскомнадзора заявил о возросшей мощности хакерских атак с начала спецоперации

Ведомости

С начала спецоперации наблюдается рост мощности DDoS-атак на российские ресурсы. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

«Ежедневно бомбардировкам в сети подвергались сотни российских ресурсов. Существенно возросла мощность атак, а средняя продолжительность каждой из них в мае достигала 57 часов», — сказал он на форуме «Спектр» (цитата по ТАСС). По его словам, в феврале-марте 2021 г. этот показатель не превышал 12 минут.

Ранее сегодня в МИД РФ обвинили в кибератаках США. По словам замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимира Шина, Вашингтон проводит такие операции руками IT-специалистов Украины. «С начала этого года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство нападений исходит с территории США и стран Евросоюза», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС писали, что за второе полугодие 2021 г. и первые шесть месяцев 2022 г. почти половина (46,6%) российских ведомств подверглась хакерским атакам. Уточнялось, что в 15% случаев нападения были многократными.

Кроме того, всплеск DDos-атак на интернет-магазины по продаже военного обмундирования зафиксировали в конце сентября. По данным российской компании по предотвращению кибератак StormWall, нападение было совершено на сайты более 70 магазинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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