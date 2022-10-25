Глава Роскомнадзора заявил о возросшей мощности хакерских атак с начала спецоперации

Ранее сегодня в МИД РФ обвинили в кибератаках США. По словам замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимира Шина, Вашингтон проводит такие операции руками IT-специалистов Украины. «С начала этого года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство нападений исходит с территории США и стран Евросоюза», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).