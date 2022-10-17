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Более 70 военных онлайн-магазинов в России подверглись кибератакам

Ведомости

В конце сентября эксперты российской компании по предотвращению кибератак StormWall выявили всплеск DDos-атак на интернет-магазины по продаже военного обмундирования. Атаковано было более 70 российских магазинов, сообщает ТАСС.

«По данным специалистов, было атаковано более 70 интернет-магазинов в десяти регионах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Мурманск и другие города. Были атакованы такие крупные интернет-магазины, как Gorsing, Voenrus, Rusarmyshop и многие другие», — сообщили в StormWall.

Максимальная мощность DDos-атак на военные интернет-магазины составила 100 000 запросов в секунду, что считается атакой средней мощности. Такой мощности оказалось достаточно для того, чтобы вывести сайты из строя, поскольку многие магазины не использовали профессиональную защиту от DDos-атак. Военные интернет-магазины подвергались кибератакам несколько часов, а некоторые — несколько дней.

Повышенный спрос на военные интернет-магазины во время частичной мобилизации в стране вызвал всплеск хакерских атак. В StormWall рассказали, что призывы к атакам на подобные магазины, а также списки их сайтов «были опубликованы в телеграм-каналах ИТ-армии Украины».

Губернаторы разных регионов России заявили, что с начала проведения частичной мобилизации в военных учебных комплексах мобилизованные сталкиваются с нехваткой специального обмундирования, предметов первой необходимости. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «выделит дополнительные материальные средства для улучшения условий быта» мобилизованных. Глава Краснодарского края Владимир Кондратьев сообщил, что у бойцов не хватает предметов первой необходимости, и пообещал поставить все по запросам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных