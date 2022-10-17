Более 70 военных онлайн-магазинов в России подверглись кибератакам

Губернаторы разных регионов России заявили, что с начала проведения частичной мобилизации в военных учебных комплексах мобилизованные сталкиваются с нехваткой специального обмундирования, предметов первой необходимости. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «выделит дополнительные материальные средства для улучшения условий быта» мобилизованных. Глава Краснодарского края Владимир Кондратьев сообщил, что у бойцов не хватает предметов первой необходимости, и пообещал поставить все по запросам.