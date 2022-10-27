«Победа» подтвердила начало полетов из «Шереметьево» с 30 октября

В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке сообщал, что «Победа» должна будет выплатить «Внуково» около 2 млрд руб. неустоек за разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом и хэндлинговой компанией UTG при переводе рейсов в «Шереметьево». Уточняется, что контракты были заключены до конца 2023 г. и предусматривали скидки на наземное и техническое обслуживание — именно их и необходимо вернуть. По информации другого источника, сумма в 2 млрд руб. не финальная, «стороны ищут компромисс».