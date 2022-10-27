«Победа» подтвердила начало полетов из «Шереметьево» с 30 октября
Уточняется, что первый рейс «Победы», который вылетит из «Шереметьево», состоится по маршруту Москва — Владикавказ. Также с этого дня «Победа» будет осуществлять рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. Постепенно летная программа авиакомпании будет расширяться: до 17 ноября «Победа» начнет летать еще в 20 городов, в том числе в Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск, Калининград и Мурманск.
В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке сообщал, что «Победа» должна будет выплатить «Внуково» около 2 млрд руб. неустоек за разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом и хэндлинговой компанией UTG при переводе рейсов в «Шереметьево». Уточняется, что контракты были заключены до конца 2023 г. и предусматривали скидки на наземное и техническое обслуживание — именно их и необходимо вернуть. По информации другого источника, сумма в 2 млрд руб. не финальная, «стороны ищут компромисс».
По информации газеты, «Шереметьево» является основным для группы «Аэрофлот» (входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»). По словам источников, обсуждение полного перевода «Победы» в этот аэропорт началось летом, когда были подсчитаны убытки от падения числа международных перевозок. В частности, пассажиропоток аэропорта в январе — июле оказался ниже на 47% в сравнении с аналогичным периодом в доковидном 2019 г. Позиция «Аэрофлота» перевести рейсы «Победы» в «Шереметьево» связана с обязательством «поддержать уровень пассажиропотока» в аэропорту.
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