«Коммерсантъ»: перевод рейсов в «Шереметьево» обойдется «Победе» в 2 млрд рублей

«Победа» переведет свои рейсы в «Шереметьево» в ноябре — именно этот аэропорт является основным для группы «Аэрофлот» (входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»). По словам источников, обсуждение полного перевода «Победы» в «Шереметьево» началось летом, когда были подсчитаны убытки от падения числа международных перевозок. В частности, пассажиропоток аэропорта в январе — июле оказался ниже на 47% в сравнении с аналогичным периодом в доковидном 2019 г. В то же время во «Внуково» отставание к 2019 г. составило 31,5%. По информации газеты, позиция «Аэрофлота» перевести рейсы «Победы» в «Шереметьево» связана с обязательством «поддержать уровень пассажиропотока» в аэропорту.