«Коммерсантъ»: перевод рейсов в «Шереметьево» обойдется «Победе» в 2 млрд рублей
За разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом «Внуково» и хэндлинговой компанией UTG при переводе рейсов в «Шереметьево» лоукостер «Победа» должен выплатить около 2 млрд руб. неустоек, об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке.
Уточняется, что контракты были заключены до конца 2023 г. и предусматривали скидки на наземное и техническое обслуживание — именно их и необходимо вернуть. По информации другого источника, сумма в 2 млрд руб. не финальная, «стороны ищут компромисс».
«Победа» переведет свои рейсы в «Шереметьево» в ноябре — именно этот аэропорт является основным для группы «Аэрофлот» (входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»). По словам источников, обсуждение полного перевода «Победы» в «Шереметьево» началось летом, когда были подсчитаны убытки от падения числа международных перевозок. В частности, пассажиропоток аэропорта в январе — июле оказался ниже на 47% в сравнении с аналогичным периодом в доковидном 2019 г. В то же время во «Внуково» отставание к 2019 г. составило 31,5%. По информации газеты, позиция «Аэрофлота» перевести рейсы «Победы» в «Шереметьево» связана с обязательством «поддержать уровень пассажиропотока» в аэропорту.
По словам трех источников издания, против этого перехода выступал врио гендиректора «Победы» Андрей Юриков. Именно этот конфликт, по их мнению, привел к тому, что 15 августа гендиректором лоукостера был назначен бывший заместитель гендиректора авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук.
Кроме того, «Победа» может дополнительно потерять минимум 1 млрд руб. в год после перехода в «Шереметьево». «Так, самолето-вылет каждого Boeing в "Шереметьево" будет стоить примерно на 20 000 руб. дороже, чем во "Внуково". Это дополнительные 80 000–100 000 руб. ежедневно»,— отметил источник газеты, знакомый с коммерческими условиями.
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