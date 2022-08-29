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«Коммерсантъ»: перевод рейсов в «Шереметьево» обойдется «Победе» в 2 млрд рублей

Ведомости

За разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом «Внуково» и хэндлинговой компанией UTG при переводе рейсов в «Шереметьево» лоукостер «Победа» должен выплатить около 2 млрд руб. неустоек, об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке.

Уточняется, что контракты были заключены до конца 2023 г. и предусматривали скидки на наземное и техническое обслуживание — именно их и необходимо вернуть. По информации другого источника, сумма в 2 млрд руб. не финальная, «стороны ищут компромисс».

«Победа» переведет свои рейсы в «Шереметьево» в ноябре — именно этот аэропорт является основным для группы «Аэрофлот» (входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»). По словам источников, обсуждение полного перевода «Победы» в «Шереметьево» началось летом, когда были подсчитаны убытки от падения числа международных перевозок. В частности, пассажиропоток аэропорта в январе — июле оказался ниже на 47% в сравнении с аналогичным периодом в доковидном 2019 г. В то же время во «Внуково» отставание к 2019 г. составило 31,5%. По информации газеты, позиция «Аэрофлота» перевести рейсы «Победы» в «Шереметьево» связана с обязательством «поддержать уровень пассажиропотока» в аэропорту.

По словам трех источников издания, против этого перехода выступал врио гендиректора «Победы» Андрей Юриков. Именно этот конфликт, по их мнению, привел к тому, что 15 августа гендиректором лоукостера был назначен бывший заместитель гендиректора авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук.

Кроме того, «Победа» может дополнительно потерять минимум 1 млрд руб. в год после перехода в «Шереметьево». «Так, самолето-вылет каждого Boeing в "Шереметьево" будет стоить примерно на 20 000 руб. дороже, чем во "Внуково". Это дополнительные 80 000–100 000 руб. ежедневно»,— отметил источник газеты, знакомый с коммерческими условиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных