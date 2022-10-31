Сбившего ребенка новосибирского депутата арестовали на 11 суток

Ранее сегодня следственное управление СК РФ по Новосибирской области завело уголовное дело в отношении водителя, который сбил ребенка и покинул место ДТП, по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Следователи установили, что 30 октября подозреваемый передвигался на автомобиле Toyota RAV4 по двору многоэтажного дома, когда наехал на шестилетнего мальчика. Первую медицинскую помощь пострадавшему водитель не оказал, скрывшись с места ДТП.