Сбившего ребенка новосибирского депутата арестовали на 11 суток
Депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова признали виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Он арестован на 11 суток, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. <...> Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что водитель вину признал. Имя виновного в сообщении не указывается. Однако ранее руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец рассказала, что шестилетнего мальчика сбил депутат партии Сергей Мамонтов. Она уточнила, что чиновника исключат из партии «с позором».
Ранее сегодня следственное управление СК РФ по Новосибирской области завело уголовное дело в отношении водителя, который сбил ребенка и покинул место ДТП, по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Следователи установили, что 30 октября подозреваемый передвигался на автомобиле Toyota RAV4 по двору многоэтажного дома, когда наехал на шестилетнего мальчика. Первую медицинскую помощь пострадавшему водитель не оказал, скрывшись с места ДТП.
«РИА Новости» со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области писало, что мальчика госпитализировали в больницу «с травмами различной степени тяжести». В новосибирском минздраве уточнили, что состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации.
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