Бюджеты новогодних корпоративов в России сократились на 20%

В связи с этим гонорары стендап-артистов и комиков за участие в новогодних корпоративах сократились почти в два раза в годовом выражении: сейчас они составляют от 600 000 до 1 млн руб. за мероприятие, сообщили в НАОМ. По словам директора event-агентства ProStars Михаила Саполовича, спрос на организацию выступлений звездных артистов по сравнению с прошлым годом упал на 25–30%. Чаще всего клиенты ограничиваются выступлениями кавер-групп и «расширенной шоу-программой», уточнил он. При этом, по данным агентства ProStars, гонорары большинства артистов не изменились к 2021 г., они стандартно скорректировались на среднюю величину годовой инфляции — на 12-15%.