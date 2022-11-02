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Бизнес

Бюджеты новогодних корпоративов в России сократились на 20%

Ведомости

Компании сократили бюджеты на проведение новогодних корпоративов в 2022 г. на 20% по сравнению с прошлым годом, об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования Национальной ассоциации организации мероприятий (НАОМ).

Уточняется, что развлекательный формат в этом году оказался менее востребованным. Основной запрос клиентов связан с проведением мероприятий делового характера, например, с подведением итогов года, сообщили в НАОМ. Также компании отказываются от «корпоративов-тысячников», на которых присутствует весь штат сотрудников, в пользу более локального празднования внутри отдела.

По информации ассоциации, сейчас на рынке практически отсутствуют запросы на проведение крупных развлекательных новогодних мероприятий. После объявления частичной мобилизации в России event-агентства столкнулись с отменой более 20% мероприятий. Ожидается, что доля отказов к концу года увеличится, более половины агентств могут столкнуться с падением объемов мероприятий минимум на треть. При этом некоторые заказчики пока «взяли паузу» и отложили принятие решения о проведении корпоратива на ноябрь, уточнили в НАОМ.

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В связи с этим гонорары стендап-артистов и комиков за участие в новогодних корпоративах сократились почти в два раза в годовом выражении: сейчас они составляют от 600 000 до 1 млн руб. за мероприятие, сообщили в НАОМ. По словам директора event-агентства ProStars Михаила Саполовича, спрос на организацию выступлений звездных артистов по сравнению с прошлым годом упал на 25–30%. Чаще всего клиенты ограничиваются выступлениями кавер-групп и «расширенной шоу-программой», уточнил он. При этом, по данным агентства ProStars, гонорары большинства артистов не изменились к 2021 г., они стандартно скорректировались на среднюю величину годовой инфляции — на 12-15%.

Ранее ВЦИОМ провел опрос об отмене масштабных празднований Нового года в городах и новогодних корпоративов. Согласно результатам исследования, идею с отменой корпоративного празднования поддержал каждый второй россиянин (54%). Треть респондентов (30%) выступили за необходимость новогоднего корпоратива. 16% не смогли ответить на этот вопрос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных