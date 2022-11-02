РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды
Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, пропаганда явлений, считающих греховными не только в православии, но и в других религиозных традициях, разрушает общество, поэтому закон должен четко закреплять и защищать ценности.
«Мы поддерживали законопроект в текущей версии еще во время общественных слушаний в Государственной Думе, которые показали консенсус всех политических и общественных сил. Думаю, что имплементация положений закона в социальных сетях, где подобная пропаганда носит наиболее массовый характер, может быть предметом уточнений в ходе последующих чтений», — отметил Легойда (цитата по «РИА Новости»).
27 октября закон о запрете ЛГБТ-пропаганды был принят в первом чтении. Он предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Так, за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф 50 000 – 400 000 руб. для физлиц, 100 000 — 800 000 руб. для должностных лиц, 800 000 — 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина после этого заявила, что гей-клубы и другие места, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты.
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