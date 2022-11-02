РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

«Мы поддерживали законопроект в текущей версии еще во время общественных слушаний в Государственной Думе, которые показали консенсус всех политических и общественных сил. Думаю, что имплементация положений закона в социальных сетях, где подобная пропаганда носит наиболее массовый характер, может быть предметом уточнений в ходе последующих чтений», — отметил Легойда (цитата по «РИА Новости»).