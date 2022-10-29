В Госдуме допустили закрытие гей-клубов по закону о запрете пропаганды ЛГБТ
Пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения заведения могут быть закрыты после принятия законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщила «РИА Новости» глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Если заведение откровенно пропагандирует нетрадиционные отношения, безусловно, это заведение будет закрываться», — сказала депутат, уточнив, что гей-клубы можно считать именно такими заведениями.
Парламентарий заявила, что рассматривает их как места, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», там, как правило, «встречаются люди, имеющие нетрадиционную ориентацию».
Однако, по ее словам, в законопроекте речь не идет о представителях ЛГБТ, они «как жили, так и будут жить дальше», речь идет о пропаганде.
Принятый на этой неделе в первом чтении документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Так, за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф 50 000 – 400 000 руб. для физлиц, 100 000 — 800 000 руб. для должностных лиц, 800 000 — 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
Соавтор законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России Александр Хинштейн заявил, что ГД не планирует запрещать саму нетрадиционную сексуальную ориентацию, поскольку «глупо это делать, нравится нам или нет, но оно (ЛГБТ) существует».
В законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России могут добавить ужесточающие наказание поправки, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. На пленарном заседании он привел результаты опроса «Комсомольской правды», согласно которым 65% респондентов выступили за введение уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ.