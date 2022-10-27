Володин предупредил о возможном ужесточении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ
В законопроекте о запрете пропаганды ЛГБТ в России, принятом Госдумой в первом чтении, могут добавить ужесточающие наказание поправки, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».
Володин на пленарном заседании привел результаты опроса «Комсомольской правды», согласно которым 65% респондентов выступили за введение уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ.
«Есть над чем работать ко второму чтению. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Всё остальное — это грех, содомия, тьма», – сказал он.
Принятый сегодня в первом чтении документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Так, за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф 50 000 – 400 000 руб. для физлиц, 100 000 — 800 000 руб. для должностных лиц, 800 000 — 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
Соавтор законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России Александр Хинштейн заявил, что ГД не планирует запрещать саму нетрадиционную сексуальную ориентацию, поскольку «глупо это делать, нравится нам или нет, но оно (ЛГБТ) существует».
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