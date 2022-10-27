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Володин предупредил о возможном ужесточении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ

Ведомости

В законопроекте о запрете пропаганды ЛГБТ в России, принятом Госдумой в первом чтении, могут добавить ужесточающие наказание поправки, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

Володин на пленарном заседании привел результаты опроса «Комсомольской правды», согласно которым 65% респондентов выступили за введение уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ.

«Есть над чем работать ко второму чтению. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Всё остальное — это грех, содомия, тьма», – сказал он.

Принятый сегодня в первом чтении документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Так, за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф 50 000 – 400 000 руб. для физлиц, 100 000 — 800 000 руб. для должностных лиц, 800 000 — 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

Соавтор законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России Александр Хинштейн заявил, что ГД не планирует запрещать саму нетрадиционную сексуальную ориентацию, поскольку «глупо это делать, нравится нам или нет, но оно (ЛГБТ) существует».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных