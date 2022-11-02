Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о вымогательстве у Промсвязьбанка
Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о вымогательстве у Промсвязьбанка Инну Чурилову. Она заключила досудебное соглашение со следствием, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию.
Кузьминский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевел пиарщицу Инну Чурилову из СИЗО под домашний арест на срок до 7 января 2023 г., сообщили в пресс-службе суда. По решению суда, находясь под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом и связью.
Следствие обратилось в суд с таким ходатайством, поскольку «Чурилова выполняет все условия заключенной с ней сделки и имеет на иждивении малолетнюю дочь», уточнил источник. Также, по словам собеседника, она оказала следствию полное содействие по выявлению соучастников и иных преступлений в рамках уголовного дела.
В начале августа Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупных размерах. Ее обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы. Вместе с Баязитовой были арестованы пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором некоего Telegram-канала. Защита журналистки просила освободить ее из СИЗО, ссылаясь на хронические заболевания, однако суд оставил ее под стражей.
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