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Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о вымогательстве у Промсвязьбанка

Ведомости

Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о вымогательстве у Промсвязьбанка Инну Чурилову. Она заключила досудебное соглашение со следствием, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию.

Кузьминский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевел пиарщицу Инну Чурилову из СИЗО под домашний арест на срок до 7 января 2023 г., сообщили в пресс-службе суда. По решению суда, находясь под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом и связью.

Следствие обратилось в суд с таким ходатайством, поскольку «Чурилова выполняет все условия заключенной с ней сделки и имеет на иждивении малолетнюю дочь», уточнил источник. Также, по словам собеседника, она оказала следствию полное содействие по выявлению соучастников и иных преступлений в рамках уголовного дела. 

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В начале августа Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупных размерах. Ее обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы. Вместе с Баязитовой были арестованы пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором некоего Telegram-канала. Защита журналистки просила освободить ее из СИЗО, ссылаясь на хронические заболевания, однако суд оставил ее под стражей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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