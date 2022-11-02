Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о вымогательстве у Промсвязьбанка

В начале августа Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупных размерах. Ее обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы. Вместе с Баязитовой были арестованы пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором некоего Telegram-канала. Защита журналистки просила освободить ее из СИЗО, ссылаясь на хронические заболевания, однако суд оставил ее под стражей.