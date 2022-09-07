Суд оставил журналистку Баязитову под стражей
Мосгорсуд признал законным арест журналистки Александры Баязитовой, отклонив жалобу ее защиты. Об этом сообщает ТАСС.
«Жалобу защиты на постановление об избрании Баязитовой меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения», — огласила решение судья. Уточняется, что журналистка просила об освобождении из СИЗО, ссылаясь на хронические заболевания.
В начале августа Кузьминский суд Москвы арестовал Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупных размерах. Журналистку обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы.
Вместе с ней по той же статье суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову. Им также грозит до 15 лет лишения свободы.
На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором некоего Telegram-канала.
В августе член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов рассказал, что Баязитова не считает себя виновной. При этом, по его словам, Архарова признала вину частично, а Чурилова — полностью.
Позже глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил сомнения, что Баязитову следует держать под арестом. Он заявил, что правильнее было бы назначить ей домашний арест или отпустить под подписку о невыезде.
Баязитова работала в изданиях «Коммерсантъ», «Известия». В настоящее время она является автором на портале Life.ru, также у нее есть каналы на YouTube и в Telegram.
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