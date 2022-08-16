Глава СПЧ предложил изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев усомнился в целесообразности держать под арестом журналистку Александру Баязитову, предложив применять данную меру пресечения лишь для опасных преступников. Об этом сообщил СПЧ в своем Telegram-канале.
Фадеев рассказал, что в последние месяцы суды стали чаще выбирать именно домашний арест в качестве меры пресечения и СПЧ приветствует гуманную тенденцию в отношении людей, подозреваемых в экономических преступлениях.
«В этой связи было бы правильным отпустить Александру Баязитову под домашний арест или подписку о невыезде, а содержать под стражей — только опасных преступников. Таких, как «скопинский маньяк» Мохов, который за сокрытие убийства сейчас помещен под домашний арест», – заявил он.
СПЧ также продолжает выступать против клеток в залах судебных заседаний, добавил Фадеев, напомнив про внесенный в 2019 г. законопроект, запрещавший помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в любые защитные кабины в залах судебных заседаний.
«Судебный департамент сообщал Минюсту РФ, что концептуально законопроект поддерживает, но на демонтаж конструкций в судах потребуется выделение дополнительных средств. На этом все и закончилось», – заключил глава СПЧ.
Ранее Кузьминский суд Москвы арестовал Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве. Журналистке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ, статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вину она не признала. Суд также принял решение об аресте на два месяца других фигурантов дела — медиатехнолога Ольги Архаровой и специалиста по PR Инны Чуриловой. Баязитова просила суд учесть, что на ее иждивении находится престарелая мать, а сама она страдает диабетом.
Изменить меру пресечения Баязитовой ранее предлагали депутат Госдумы Евгений Попов и члены СПЧ Кирилл Кабанов и Александр Точенов.
По данным «Коммерсанта», Баязитову, Архарову и Чурилову обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова.
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