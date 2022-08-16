Глава СПЧ предложил изменить меру пресечения журналистке Баязитовой

Ранее Кузьминский суд Москвы арестовал Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве. Журналистке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ, статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вину она не признала. Суд также принял решение об аресте на два месяца других фигурантов дела — медиатехнолога Ольги Архаровой и специалиста по PR Инны Чуриловой. Баязитова просила суд учесть, что на ее иждивении находится престарелая мать, а сама она страдает диабетом.