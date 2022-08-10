Суд арестовал журналистку Баязитову по делу о вымогательстве

Обвиняемая попросила суд учесть, что на ее иждивении находится престарелая мать, а сама она страдает диабетом. Ее адвокаты обратили внимание на то, что следователям не удалось установить, в чем именно выразилось вымогательство, они лишь установили, что обвиняемая администрировала некий Telegram-канал.