Суд арестовал журналистку Баязитову по делу о вымогательстве
Журналистку Александру Баязитову, которой грозит 15 лет колонии по делу о вымогательстве (п. «б» части 3 статьи 163 УК РФ), арестовали, сообщил ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Баязитовой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября», – говорится в сообщении.
По информации агентства, на суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает.
Обвиняемая попросила суд учесть, что на ее иждивении находится престарелая мать, а сама она страдает диабетом. Ее адвокаты обратили внимание на то, что следователям не удалось установить, в чем именно выразилось вымогательство, они лишь установили, что обвиняемая администрировала некий Telegram-канал.
Баязитова работала в изданиях «Коммерсантъ», «Известия», в данный момент является автором на портале Life.ru, а также ведет каналы на YouTube и в Telegram.
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