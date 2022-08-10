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Суд арестовал журналистку Баязитову по делу о вымогательстве

Ведомости

Журналистку Александру Баязитову, которой грозит 15 лет колонии по делу о вымогательстве (п. «б» части 3 статьи 163 УК РФ), арестовали, сообщил ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Баязитовой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября», – говорится в сообщении.

По информации агентства, на суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает.

Обвиняемая попросила суд учесть, что на ее иждивении находится престарелая мать, а сама она страдает диабетом. Ее адвокаты обратили внимание на то, что следователям не удалось установить, в чем именно выразилось вымогательство, они лишь установили, что обвиняемая администрировала некий Telegram-канал.

Баязитова работала в изданиях «Коммерсантъ», «Известия», в данный момент является автором на портале Life.ru, а также ведет каналы на YouTube и в Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных