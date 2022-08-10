Журналистке Баязитовой грозит до 15 лет лишения свободы по делу о вымогательстве
Журналистке Александре Баязитовой грозит 15 лет колонии по делу о вымогательстве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Баязитова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», — рассказал собеседник агентства. Суд будет рассматривать ходатайство следствия в ближайшее время.
9 августа агентство сообщило, что сотрудники полиции проводили с Баязитовой следственные действия.
Баязитова работала в изданиях «Коммерсантъ», «Известия», в данный момент является автором на портале Life.ru, а также ведет каналы на YouTube и в Telegram.
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