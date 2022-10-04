МВД сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов за вымогательство
МВД России задержало владельцев и администраторов сети Telegram-каналов, которая занималась вымогательством денежных средств за неразмещение информации. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства. Названия каналов в МВД не уточнили.
Расследованием занимались сотрудники управления «К» МВД, были задержаны 50-летний житель Москвы и его сын, а также уроженец Ульяновска. Все они заключены под стражу. «В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты электронные устройства, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – говорится в сообщении правоохранителей.
ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела по признакам совершения преступлений по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По версии следователей, подозреваемые создали сеть Telegram-каналов с суммарным числом подписчиков 900 000 человек.
Во входящих в сеть каналах синхронно публиковалась заведомо ложная информация о крупных бизнесменах, топ-менеджерах госкоропораций и высокопоставленных должностных лицах. Подозреваемые предлагали удалить контент за денежные переводы на криптокошельки. «Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно», – уточнили в МВД.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что речь идет о Telegram-каналах «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief».
В начале августа Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупных размерах. Ее обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы. Вместе с Баязитовой были арестованы пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором некоего Telegram-канала.