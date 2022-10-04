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Общество

МВД сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов за вымогательство

Ведомости

МВД России задержало владельцев и администраторов сети Telegram-каналов, которая занималась вымогательством денежных средств за неразмещение информации. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства. Названия каналов в МВД не уточнили.

Расследованием занимались сотрудники управления «К» МВД, были задержаны 50-летний житель Москвы и его сын, а также уроженец Ульяновска. Все они заключены под стражу. «В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты электронные устройства, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – говорится в сообщении правоохранителей.

ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела по признакам совершения преступлений по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По версии следователей, подозреваемые создали сеть Telegram-каналов с суммарным числом подписчиков 900 000 человек.

Во входящих в сеть каналах синхронно публиковалась заведомо ложная информация о крупных бизнесменах, топ-менеджерах госкоропораций и высокопоставленных должностных лицах. Подозреваемые предлагали удалить контент за денежные переводы на криптокошельки. «Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно», – уточнили в МВД.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что речь идет о Telegram-каналах «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief».

В начале августа Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупных размерах. Ее обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы. Вместе с Баязитовой были арестованы пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. На суде Баязитова заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором некоего Telegram-канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных