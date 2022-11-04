Матвиенко заявила о наличии у граждан России запроса на идеологию

«Все мы видим, что запрос на идеологию в нашей стране имеется. За три десятилетия осуществлены преобразования, накоплен опыт, которые нуждаются именно в идеологическом осмыслении, в представлении в виде системы, дающей четкие, адекватные нашим историческим и современным политическим, экономическим, социальным реальностям ответы на вопросы, волнующие граждан», — написала политик в своем блоге в соцсети «ВКонтакте».