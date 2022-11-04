Матвиенко заявила о наличии у граждан России запроса на идеологию
В России есть запрос на идеологию, но речь не идет о создании определяемой государством и обязательной для всех системы взглядов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что опыт СССР показал губительность единомыслия.
«Все мы видим, что запрос на идеологию в нашей стране имеется. За три десятилетия осуществлены преобразования, накоплен опыт, которые нуждаются именно в идеологическом осмыслении, в представлении в виде системы, дающей четкие, адекватные нашим историческим и современным политическим, экономическим, социальным реальностям ответы на вопросы, волнующие граждан», — написала политик в своем блоге в соцсети «ВКонтакте».
Спикер Совфеда указала на то, что формирование идеологии уже фактически идет. «Я имею в виду, прежде всего, идеи, положения, оценки, содержащиеся в выступлениях, докладах, статьях главы российского государства Владимира Путина. Много интересного прозвучало в ходе обсуждения поправок к Конституции России», — написала она.
Матвиенко считает, что необходимо провести работу по систематизации идейного, теоретического богатства, практического опыта.
Ранее Матвиенко высказалась о возвращении уехавших из страны россиян.
6 октября Матвиенко предложила российской и украинской парламентским делегациям сесть за стол переговоров. По ее словам, Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию кризиса, то время как украинская сторона, находясь под внешним управлением, отказалась от договоренностей, которые были практически достигнуты.