Газета
Общество

Матвиенко заявила о наличии у граждан России запроса на идеологию

Ведомости

В России есть запрос на идеологию, но речь не идет о создании определяемой государством и обязательной для всех системы взглядов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что опыт СССР показал губительность единомыслия.

«Все мы видим, что запрос на идеологию в нашей стране имеется. За три десятилетия осуществлены преобразования, накоплен опыт, которые нуждаются именно в идеологическом осмыслении, в представлении в виде системы, дающей четкие, адекватные нашим историческим и современным политическим, экономическим, социальным реальностям ответы на вопросы, волнующие граждан», — написала политик в своем блоге в соцсети «ВКонтакте».

Спикер Совфеда указала на то, что формирование идеологии уже фактически идет. «Я имею в виду, прежде всего, идеи, положения, оценки, содержащиеся в выступлениях, докладах, статьях главы российского государства Владимира Путина. Много интересного прозвучало в ходе обсуждения поправок к Конституции России», — написала она.

Матвиенко считает, что необходимо провести работу по систематизации идейного, теоретического богатства, практического опыта.

Ранее Матвиенко высказалась о возвращении уехавших из страны россиян.

6 октября Матвиенко предложила российской и украинской парламентским делегациям сесть за стол переговоров. По ее словам, Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию кризиса, то время как украинская сторона, находясь под внешним управлением, отказалась от договоренностей, которые были практически достигнуты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных