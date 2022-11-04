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Общество

Власти Орловской области анонсировали выплаты семьям мобилизованных

Ведомости

Семьи мобилизованных граждан в Орловской области получат по 50 000 руб. в качестве дополнительных выплат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«Пройдя этап первичного формирования потребностей наших ребят, мы приняли решение о дополнительном выделении 50 000 рублей семьям мобилизованных», — сообщил глава региона.

Клычков рассказал, что с начала частичной мобилизации в России власти Орловской области стремятся обеспечить мобилизованных всем необходимым. Средства на эти цели выделяют из бюджета, помощь также оказывают предприниматели, пояснил губернатор.

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3 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. 19 октября президент РФ утвердил перечень поручений, касающийся поддержки мобилизованных россиян, а также их семей. В частности, Путин поручил выплачивать мобилизованным не менее 195 000 руб. в месяц.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах.

31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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