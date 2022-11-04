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Путин подписал закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации

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Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», которыми устанавливается порядок прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) после объявления мобилизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно поправкам, граждане, проходящие АГС в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов как гражданский персонал, после объявления мобилизации продолжат проходить АГС в этих организациях.

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При этом те, кто проходит АГС в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения АГС на должностях гражданского персонала Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения АГС.

Также документом утверждается возможность призыва в ходе мобилизации осужденных, имеющих неснятую или непогашенную судимость по ряду тяжких преступлений.

Соответствующие поправки в конце октября в Госдуму внесли председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Эти поправки были предложены ко второму чтению в законопроект, который находился на рассмотрении Госдумы с 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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