Путин подписал закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации

При этом те, кто проходит АГС в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения АГС на должностях гражданского персонала Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения АГС.