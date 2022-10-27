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Депутаты разрешили мобилизовать отбывших наказание по тяжким статьям

В исключения попали педофилы, террористы, экстремисты и шпионы
Елена Мухаметшина Екатерина Гробман
Сейчас отбывающие наказание в виде лишения свободы не состоят на воинском учете и призваны быть не могут / Павел Львов / РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении поправки, которые меняют порядок призыва на военную службу по мобилизации бывших осужденных. Сейчас согласно закону о мобилизации призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. В поправках, поддержанных депутатами, теперь содержатся дополнительные оговорки: при непогашенной или неснятой судимости по каким статьям не призовут по мобилизации.

Под мобилизацию не подпадают граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Также мобилизованы не могут быть те, кто отбывал наказание за совершение преступлений по статьям: терроризм (ст. 205–205.5 УК РФ), захват заложников (ст. 206 УК), организация или участие в незаконном вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте в целях, которые противоречат интересам России (ст. 208 УК), угон судна (ст. 211 УК), незаконное обращение с ядерными материалами и их хищение (ст. 220 и 221 УК), госизмена и сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275 и 275.1 УК), шпионаж (ст. 276 УК), преступления против основ конституционного строя (ст. 277–279 УК), экстремистские статьи (ст. 280, 282.1–282.3 УК), нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК), международный терроризм (ст. 361 УК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных