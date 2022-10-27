Депутаты разрешили мобилизовать отбывших наказание по тяжким статьям

Под мобилизацию не подпадают граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Также мобилизованы не могут быть те, кто отбывал наказание за совершение преступлений по статьям: терроризм (ст. 205–205.5 УК РФ), захват заложников (ст. 206 УК), организация или участие в незаконном вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте в целях, которые противоречат интересам России (ст. 208 УК), угон судна (ст. 211 УК), незаконное обращение с ядерными материалами и их хищение (ст. 220 и 221 УК), госизмена и сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275 и 275.1 УК), шпионаж (ст. 276 УК), преступления против основ конституционного строя (ст. 277–279 УК), экстремистские статьи (ст. 280, 282.1–282.3 УК), нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК), международный терроризм (ст. 361 УК).