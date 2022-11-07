«РИА Новости» сообщили о возвращении Ксении Собчак в Россию
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию, об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев, которые видели, как она пересекает границу через наземный пункт пропуска в Псковской области.
Уточняется, что она вместе с супругом Константином Богомоловым въехала в Россию через погранпереход «Бурачки» на границе с Латвией. Всего в Псковской области находятся пять пунктов пропусков, которые расположены на границе с Эстонией и Латвией.
Собчак уехала из России в Литву после задержания и ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова.
Позже мать Собчак, член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, сообщила, что ее дочь скоро вернется в Россию. Она также заявила, что у Собчак нет процессуального статуса по делу о вымогательстве, а адвокаты ее дочери обжалуют сам факт обыска в ее подмосковном доме.
Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве.
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