Суд арестовал экс-главреда Tatler Романовского по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы отправил бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского в СИЗО на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Как передает корреспондент «Ведомостей», судья Анатолий Беляков отказал стороне защиты в отложении процесса и согласился со следствием, заключив Кузьмина под стражу до 24 декабря.
Адвокат Романовского Гаджи Алиев заявил о несогласии с избранной мерой пресечения.«Завтра обязательно подадим апелляционную жалобу», – сказал он.
Ранее также до 24 декабря был арестован и другой фигурант этого дела – коммерческий директор «Осторожно Media» телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов.
Суханов и Романовский были задержаны накануне, они оба обвиняются по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 15 лет тюрьмы. В материалах дела говорится, сообщал ранее ТАСС, что обвиняемые опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет» с информацией о Чемезове, которая может «причинить существенный вред правам и законным интересам» потерпевшего и его близких. За удаление сведений от Чемезова они требовали 11 млн руб.
На суде Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 000 руб., а также принести публичные извинения Чемезову, передавали «РИА Новости». Средства он получил при задержании.
По информации ТАСС и RT, по этому делу в качестве подозреваемой проходит и Ксения Собчак. Сегодня в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски, изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. По информации ТАСС, сегодня ночью она уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.