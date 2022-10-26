Суд арестовал экс-главреда Tatler Романовского по делу о вымогательстве

По информации ТАСС и RT, по этому делу в качестве подозреваемой проходит и Ксения Собчак. Сегодня в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски, изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. По информации ТАСС, сегодня ночью она уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию.