Суд в Москве продлил арест Яшину по делу о фейках о российской армии
Басманный суд Москвы продлил до 26 ноября срок ареста бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российских военных, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Яшина до 26 ноября», — сказал собеседник агентства. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.
В начале ноября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Яшина. В ведомстве пояснили, что Яшин обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.
12 июля против Яшина возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 13 июля следствие предъявило муниципальному депутату обвинение в дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях российской армии.
28 июля Хамовнический суд Москвы отправил политика под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Он был задержан по ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» за то, что, согласно рапорту полицейских, начал оскорблять троих подошедших к нему сотрудников и провоцировал их на конфликт. В начале августа Мосгорсуд признал арест Яшина законным и отказался выпускать политика из-под стражи. 9 сентября его арест был продлен до 12 ноября.
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