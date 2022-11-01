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СК завершил расследование дела бывшего депутата Яшина о фейках об армии

Ведомости

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела, которое завели на бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан иноагентом) из-за фейков о российских военных. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО “Красносельский” г. Москвы Ильи Яшина», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что Яшин обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в апреле 2022 г. во время прямого эфира на YouTube он распространил ложную информацию об убийстве мирных жителей в Буче. Как утверждает СК, Яшин знал, что опубликованные Киевом материалы являются провокацией.

В пресс-службе отметили, что следствие собрало «достаточную доказательственную базу», сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела в суд.

12 июля против Ильи Яшина возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 13 июля следствие предъявило муниципальному депутату обвинение в дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3).

28 июля Хамовнический суд Москвы отправил политика под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Он был задержан по ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» за то, что, согласно рапорту полицейских, начал оскорблять троих подошедших к нему сотрудников и провоцировал их на конфликт. В начале августа Мосгорсуд признал арест Яшина законным и отказался выпускать политика из-под стражи. 9 сентября его арест был продлен до 12 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных