Суд продлил арест Яшину по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы продлил до 12 ноября арест муниципальному депутату Илье Яшину (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о распространении фейков про российскую армию, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Яшину меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.
12 июля против политика было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 13 июля следствие предъявило Яшину обвинение в дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3). Яшина арестовали до 12 сентября, защита, в свою очередь, просила ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
22 июля в Яшин вошел в обновленный список физлиц-иноагентов Минюста вместе с блогером Вероникой Белоцерковской, бывшим депутатом муниципального собрания Щукино Максимом Кацем, актрисой Татьяной Лазаревой и др.
8 августа Мосгорсуд отказался выпускать Яшина из-под стражи и признал законным его арест. Заседание прошло в открытом режиме. Защита Яшина настаивала на том, чтобы сменить меру пресечения с заключения под стражу. Адвокаты заявляли, что политик не будет скрываться.
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